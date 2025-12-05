Nobel? Donald Trump si consola: l’amico Infantino gli assegna il FIFA Peace Prize

Non sarà il Nobel per la pace che avrebbe tanto voluto, ma Donald J. Trump può consolarsi. Il presidente degli Stati Uniti d’America ha infatti ricevuto da Gianni Infantino, presidente della FIFA con il quale i rapporti sono a dir poco ottimi, il primo FIFA Peace Prize.

Dopo una prima parte di sorteggio - qui il live TMW della cerimonia - in versione one man show, Infantino ha assunto un tono più istituzionale per consegnare il premio a Trump, destinato a “premiare le persone che hanno intrapreso azioni eccezionali e straordinarie per la pace e, così facendo, hanno unito le persone in tutto il mondo”. Nel caso specifico, la motivazione è legata alle sue “straordinarie azioni per promuovere la pace in tutto il mondo”.

Nel ricevere il premio, Trump ha ringraziato la first lady Melania, presente in tribuna, e commentato: “È uno dei più grandi onori della mia vita, abbiamo salvato milioni di vite. Dopo 10 milioni di morti, si stava andando ancora nella stessa direzione tra India e Pakistan. Abbiamo terminato tante altre guerre, anche prima che potessero iniziare. È un onore essere qui con Gianni Infantino, lo conosco da anni e sta facendo un grande lavoro per il football o, come lo chiamiamo qui, soccer”.