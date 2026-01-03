Falcone pararigori anche in Juve-Lecce: solo Milinkovic meglio dal 2022 in Serie A

Wladimiro Falcone protagonista nel pareggio per 1-1 tra Juventus e Lecce. Il portiere dei salentini ha infatti neutralizzato - complice la conclusione oscena di David - il rigore che avrebbe portato avanti i bianconeri.

Come evidenziato da Opta, dalla sua 1ª stagione con la maglia del Lecce (2022/23), solo Milinkovic-Savic (6) ha neutralizzato più rigori in Serie A rispetto al portiere italiano.

Falcone, in questo lasso di tempo, è a quota 5, come il napoletano Meret. Nel periodo indicato, inoltre, il portiere giallorosso è quello che ne ha parati di più in trasferta nel torneo (4).