Viviano consiglia l'Inter: "Martinez? Alisson è meglio, Vicario non così tanto"

“Quando è stato chiamato in causa si è sempre fatto trovare presente”. Emiliano Viviano, ospite negli studi di Sport Mediaset, ha parlato della bella prestazione di Josep Martinez in Coppa Italia e della ricerca di un erede per Yann Sommer sul mercato: “Poi, parliamo dell’Inter: qualcosa in giro c’è. Qualche nome disponibile non è meglio di Martinez, ma qualcuno sì.

Chi è meglio di Martinez? Alisson, sarebbe anche ingiusto per Martinez paragonarlo. Vicario? Siamo già a un livello più simile: non intendo simili come portieri, ma come livello generale.

Chi sarebbe titolare in un’eventuale squadra tra Vicario e Martinez? Faccio un po’ di patriottismo, dico Vicario. Però non ricordo errori di Martinez, sicuramente ha personalità e l’ha dimostrato anche questa sera”.