Fenucci: "Il presidente è preoccupato". E prova a spiegare perché il Bologna è in crisi

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, nel suo intervento in conferenza stampa a margine delle presentazioni ufficiali di Helland e Sohm, si è soffermato anche sulle attuali difficoltà della società rossoblù.

Come può fare il Bologna per uscire da questo momento di difficoltà in cui è immerso? Dice a tal proposito Fenucci: "Giocare tante partite consecutive tra il ciclo di Europa League e l'esperienza in Supercoppa può aver portato ad un calo di intensità fisica in alcune gare di campionato, poi ci sono stati anche gli infortuni. Sono stati molteplici fattori che ci hanno portato ad una flessione, ma rimangono i punti di forza, ovvero un gruppo straordinario guidato da un allenatore che non sta mollando e si sta adeguando per sopperire alle difficoltà. Bisogna ritrovare l'umiltà che ci ha portato ai risultati degli ultimi due anni. Inoltre allenarsi e mantenere l'attenzione costante ogni tre giorni potrà migliorare le performance della squadra. Mercoledì ci giocheremo un traguardo storico per proseguire il viaggio in Coppa Italia, di cui siamo i detentori. Dobbiamo concentrarci su una gara alla volta. Sarebbe bello vincere per ricreare all'interno e all'esterno quel clima di entusiasmo che ci ha contraddistinti".

Prosegue quindi Fenucci, in risposta a una domanda che gli chiede se la società Bologna si stia ridimensionando: "Il presidente è preoccupato della situazione attuale. Noi vorremmo competere per essere stabilmente in Europa, ma non penso sia possibile assicurarlo. Vogliamo mantenere una competitività adeguata, non vogliamo ridimensionarci, ma dobbiamo essere bravi a competere nel rispetto delle normative che ci sono e che dobbiamo rispettare".

Di certo nella tifoseria del Bologna c'è anche qualche malumore che sta iniziando ad emergere. Dice Fenucci: "I tifosi vivono il momento. Sono 30 anni che faccio questo lavoro e spesso i giudizi si danno sull'emotività del risultato. Ci sta che qualche risultato negativo di troppo porti a queste considerazioni. Mi dispiace perché io sono legato a Bologna da 12 anni e la vivo come l'esperienza più coinvolgente della mia vita. Mi dispiace del malumore che si respira in città, ma bisogna capire che questi momenti possono rappresentare una crescita".

Clicca qui per le dichiarazioni integrali di Fenucci