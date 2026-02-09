Bologna, Fenucci: "Contatti in corso, ma non siamo vicini ai rinnovi di Orsolini e Lucumì"

Claudio Fenucci, ad del Bologna, ha parlato della situazione rinnovi in casa felsinea durante la conferenza di presentazione di Helland e Sohm: "Stiamo incontrando gli agenti, ma non siamo vicini ai rinnovi di Orsolini e Lucumì. C'è volontà per molti di loro di restare, ma dipenderà dalla compatibilità economica tra richiesta dei giocatori e offerta del club. Negli ultimi 6 anni abbiamo avuto 4 miliardi di perdite, questo è un parametro che crea problemi. Abbiamo sempre reinvestito quello che abbiamo guadagnato dalle cessioni: o acquisendo nuovi giocatori oppure alzando il monte ingaggi".

Sul mercato ha invece aggiunto: "Quello che abbiamo fatto ha motivazioni differenti. per quanto riguarda gli attaccanti, posso dire che allenare tre punte era complesso e quindi si è deciso di lasciare solo due. Ciro è stato un professionista esemplare, un ragazzo d'oro, ma era meglio per entrambi separarsi. Per quanto riguarda Fabbian abbiamo deciso di optare per un giocatore che potesse ricoprire più ruoli, perché Sohm può giocare sia sulla trequarti sia in mediana.

Inoltre le condizioni dell'obbligo di riscatto di Giovanni in caso di salvezza della Fiorentina ci consente di programmare il prossimo mercato estivo che dovrà essere molto intelligente qualora non dovessimo partecipare alle Coppe. Per noi Fabbian è stato come un figlio, ma è un'operazione che andava fatta. Holm aveva il desiderio di giocare sempre e aveva manifestato insoddisfazione. Qui nessuno può avere il posto assicurato e quindi abbiamo deciso di ingaggiare un giocatore predisposto al normale turnover".