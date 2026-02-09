Zebina: "Cagliari a Roma senza nulla da perdere. Pesante l'addio di Luperto"

Nel giorno di Roma-Cagliari torna a parlare un doppio ex della sfida: Jonathan Zebina. Ecco le dichiarazioni dell'ex difensore francese raccolte da TuttoCagliari:

“Per il Cagliari sarà una partita difficile, in uno stadio importante e davanti a un pubblico molto passionale. Però i rossoblù avranno dalla loro parte la forza della serenità: in queste gare hai ben poco da perdere. Certo, la cessione di un difensore importante come Sebastiano Luperto non è una buona notizia per mister Pisacane, anche se darà la possibilità ad altri elementi di esprimersi e magari, di esplodere. In questo periodo comunque Caprile e compagni si stanno disimpegnando benissimo; tra l’altro hanno ottenuto risultati sorprendenti contro avversari potenzialmente proibitivi.

Ora l’importante è proseguire su questa falsariga fino al termine della stagione. Al di là di quello che succederà questa sera all’Olimpico".