Fenucci e il rosso a Pobega in Bologna-Parma: "C'è contatto ma non pericolosità"

Il Bologna sta vivendo un momento di crisi nera in campionato, resa ancor più evidente dalla rocambolesca sconfitta di ieri, per 0-1 contro il Parma nel derby emiliano. La sfida del Dall'Ara è stata condizionata in parte anche dall'episodio del cartellino rosso rimediato dal centrocampista rossoblù Tommaso Pobega.

Sul rosso di Pobega, e non soltanto, si è espresso nelle scorse ore Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna che ha parlato in conferenza stampa a margine delle presentazioni ufficiali dei nuovi acquisti Helland e Sohm: "Se fotografiamo l'episodio c'è il momento del contatto, ma manca il requisito della pericolosità. Secondo me l'arbitro aveva visto bene dal campo. Al di là degli episodi successi, come anche a Genova e Como, penso che il Var sia uno strumento utilissimo ma avremmo dovuto evitare che si trasformasse in una moviola in campo. Oggi interviene su qualsiasi fattispecie della partita con notevoli rischi. Si stanno chiamando revisioni Var sempre più frequenti e per casi dettagliati creando una giurisprudenza di episodi e portando gli arbitri a fischiare sempre di più. Questo tipo di utilizzo dello strumento sta creando insoddisfazione in tutto l'ambiente: si lamentano giocatori, allenatori e soprattutto i tifosi".

Prosegue e conclude quindi nelle sue riflessioni Fenucci: "Ormai penso che si proseguirà per il resto della stagione con queste linee guida, ma dalla prossima stagione dovremmo riunirci con gli altri club e parlarne. Si potrebbe diminuire la pressione negli arbitri con un Var a chiamata come in Serie C, ma questa è solo un'idea. Dovremmo dialogare con gli arbitri perché sono parte integrante del gioco e si deve investire nella loro formazione. Serve una collaborazione tra club e settore arbitrale. Credo che il professionismo sia una strada che possa garantire agli arbitri di Serie A e B di prepararsi adeguatamente ed essere retribuiti nella maniera corretta".

