Ferguson alla Roma, ancora niente scintilla. E in Inghilterra parlano di possibile interruzione del prestito

Il futuro di Evan Ferguson alla Roma è avvolto dai dubbi. Dall'Inghilterra infatti, precisamente dal portale Everton News, arrivano voci che raccontano di un possibile divorzio fra il club giallorosso e l'attaccante di proprietà del Brighton già a gennaio.

Arrivato in estate con grandi aspettative, il classe 2004 non è riuscito ad imporsi mettendo insieme pochi minuti, nessun gol e un solo assist fra tutte le competizioni. Da qui le riflessioni riportate dall'Inghilterra della Roma, col giocatore che era arrivato in prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva che con i bonus potrebbe toccare i 40 milioni di euro.

In questo senso saranno ovviamente decisive le prossime settimane, col centravanti che comunque continua ad avere mercato nonostante i deludenti numeri nella Capitale: nel caso in cui Roma e Brighton dovessero davvero seguire questa strada ed interrompere anzitempo il prestito del giocatore, ecco che Everton e Celtic sarebbero pronte ad inserirsi dopo aver trattato il suo cartellino già nei mesi estivi, quando però fu appunto la Roma ad imporsi.