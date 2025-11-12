Difesa al top e idee di mercato. Il Romanista: "Muro d'Europa. La Roma si muove per Zirkzee"
È dedicata a Mile Svilar la prima pagina di oggi de Il Romanista. Il giornale a tinte giallorosse analizza i numeri della difesa della Roma, al momento prima in classifica in campionato (insieme all'Inter a quota 24 punti) anche grazie ad un reparto che in questa prima parte di stagione si sta dimostrando granitico e difficilmente perforabile: "Muro d'Europa", scrive il giornale nel titolo di apertura.
"La Roma regina delle difese europee dei primi cinque campionati - si legge ancora -. Il portiere giallorosso, con l'aiuto dei senatori del reparto arretrato, si conferma un top player con il 37% di clean sheet nelle 100 gare a difesa della nostra porta".
Nel taglio basso c'è spazio anche per il mercato, dove torna di moda il nome dell'ex Bologna Joshua Zirkzee, ora in forza al Manchester United: "Zirkzee, la Roma si muove. Ferguson si gioca tutto - assicura Il Romanista -. Senza Dovbyk, l'irlandese deve convincere Gasperini. Massara chiede informazioni allo United per Joshua".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.