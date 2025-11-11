Roma, si ferma anche Dovbyk. Gasperini aspetta Ferguson

Continuano ad arrivare brutte notizie in casa Roma sul fronte degli infortunati: gli esami strumentali a cui si è sottoposto Artem Dovbyk hanno evidenziato una lesione del tendine del retto femorale sinistro. L’attaccante ucraino, uscito dolorante dalla sfida contro l’Udinese, dovrà restare fermo tra le quattro e le sei settimane, a seconda della risposta al programma di recupero predisposto dallo staff medico giallorosso. Il rientro in gruppo è fissato per la seconda metà di dicembre, con l’obiettivo di tornare a completa disposizione entro la fine dell’anno solare.

Dovbyk salterà quindi le prossime tre gare di campionato - Cremonese-Roma, Roma-Napoli e Cagliari-Roma - oltre agli impegni di Europa League contro Midtjylland e Celtic. Solo nelle prossime settimane, si capirà se potrà recuperare in tempo per il match del 15 dicembre contro il Como. Una tegola pesante per Gian Piero Gasperini, che al momento si ritrova senza veri attaccanti di ruolo. La sosta, a questo punto, sembra arrivare forse nel momento giusto: la Roma è prima in classifica, ma deve svuotare l’infermeria.

L’unica nota positiva arriva da Evan Ferguson, in via di recupero dal trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento capsulo-legamentoso. L’irlandese ha ripreso a correre in campo negli ultimi giorni, ma non risponderà almeno inizialmente alla convocazione della sua Irlanda. La speranza del numero 11 giallorosso è quella di avere ancora qualche giorno in più per lasciarsi alle spalle definitivamente il problema fisico, salvo poi raggiungere il CT Seamus Coleman in tempo per la sfida contro l’Ungheria. Così fosse, alla ripresa del campionato contro la Cremonese sarà lui a guidare l’attacco giallorosso.