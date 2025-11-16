Dg Fiorentina: "Vanoli persona giusta per affrontare questo momento. Pioli? Sbagliato tutti"

La Fiorentina riparte da Paolo Vanoli. L'ex allenatore del Torino ha conquistato un punto importante in trasferta sul campo del Genoa all'esordio sulla panchina viola. E sul nuovo tecnico si è pronunciato ai taccuini dell'edizione fiorentina de La Repubblica, il direttore generale Alessandro Ferrari: "Ci è piaciuta tantissimo la convinzione di calarsi in una situazione come quella nella quale ci troviamo noi oggi con entusiasmo e determinazione. E poi ha avuto esperienze importanti, in prima persona o come vice, conosce Firenze e ha vinto qualcosa qui. Quando l’ho incontrato abbiamo avuto un colloquio di tre ore in cui ha parlato con franchezza e lucidità. Pensiamo che sia la persona giusta per affrontare questo momento".

Vanoli arriva a sostituire Stefano Pioli, arrivato con tante aspettative ma esonerato dopo i risultati negativi ottenuti in campionato: "Quando lo abbiamo preso eravamo tutti convinti che - ha proseguito - fosse la scelta migliore, ma qualcosa non ha funzionato. Abbiamo sbagliato tutti. Lui, i giocatori, la società".

Il dirigente, con realismo, si è detto comunque preoccupato della situazione che sta attraversando la formazione viola con un ultimo posto in classifica: "Dobbiamo esserlo perché - ha concluso Ferrari - la classifica oggi è quella e sarebbe sbagliato pensare diversamente".