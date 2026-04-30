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Finale Coppa Italia primo evento in Italia a permettere l'ingresso tramite tecnologia NFC

Finale Coppa Italia primo evento in Italia a permettere l'ingresso tramite tecnologia NFCTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:23Altre Notizie
Pierpaolo Matrone

Una novità destinata a cambiare le abitudini dei tifosi. La finale della settantanovesima edizione della Coppa Italia, in programma il 13 maggio allo Stadio Olimpico tra Inter e Lazio, segnerà un punto di svolta nell’accesso agli eventi sportivi in Italia. Per la prima volta, infatti, sarà introdotto un sistema basato sulla tecnologia NFC che permetterà agli spettatori di entrare allo stadio utilizzando direttamente lo smartphone, senza bisogno di biglietti cartacei o codici QR. Un passo avanti reso possibile dalla collaborazione tra Lega Serie A e Vivaticket, con l’obiettivo di rendere l’esperienza più rapida, sicura e sostenibile.

“Per la prima volta in un grande evento in Italia si entrerà allo stadio tramite tecnologia NFC: è un passo concreto verso una nuova era”, ha spiegato l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, sottolineando come il progetto rientri in un percorso di innovazione già avviato. “Vogliamo rendere gli impianti più accessibili e migliorare l’esperienza dei tifosi, anche in ottica di sostenibilità”.

Soddisfazione anche da parte di Vivaticket, con il CEO Silvano Taiani che ha evidenziato come questo sistema rappresenti “un ulteriore passo nella digitalizzazione dell’accesso ai grandi eventi sportivi”. La finale diventerà così il primo evento italiano completamente orientato al digitale, con biglietti gestibili su dispositivi iOS e Android. Un cambiamento che potrebbe presto diventare la nuova normalità per il calcio italiano.

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