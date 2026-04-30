Lazio, ancora tanti dubbi per Sarri: Cataldi e Gila a rischio, ottimismo per Zaccagni
Un finale di stagione carico di appuntamenti decisivi attende la Lazio, chiamata a dare una svolta alla propria annata tra campionato, Coppa Italia e derby. Prima tappa la sfida contro la Cremonese, ma Maurizio Sarri deve ancora sciogliere diversi nodi legati alle condizioni di alcuni giocatori. Sportmediaset fa il punto della situazione dall'infermeria.
Restano infatti in bilico Cataldi e Gila, entrambi alle prese con problemi che ne mettono a rischio la presenza. Situazione diversa per Zaccagni, che appare più vicino al recupero e potrebbe essere disponibile già per la trasferta di lunedì. In caso di forfait degli altri due, le alternative sembrano già pronte, con Provstgaard in difesa e Patric adattato a centrocampo.
Qualche certezza in più arriva invece da Rovella, già convocato nell’ultima gara e pronto a tornare in campo, almeno per uno spezzone, così da ritrovare ritmo partita. In attacco, l’assenza per squalifica di Cancellieri apre nuovamente le porte a Isaksen, destinato a riprendersi una maglia da titolare. Sarri si prepara così a un finale da dentro o fuori, tra recuperi da valutare e scelte obbligate, con la necessità di trovare continuità proprio nel momento più delicato della stagione.