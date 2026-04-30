Serie A, ecco i candidati al premio di giocatore del mese di aprile: la sorpresa è Elphege

Proseguiranno fino a domenica 3 maggio le votazioni per scegliere l`EA SPORTS FC Player Of The Month del mese di marzo. I candidati all'EA SPORTS FC Player Of The Month di marzo sono: Elphege (Parma), Esposito (Cagliari), Krstovic (Atalanta), Malen (Roma), Taylor (Lazio), Thuram (Inter).

I sei candidati sono stati selezionati tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali.

Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione.