Finalmente Leao: il Milan pareggia contro la Fiorentina, è 1-1 a San Siro al 63'
Dopo 63 minuti davvero brutti, Rafael Leao si mette in proprio e porta il Milan a pareggiare una partita che si stava davvero complicando. Il portoghese si accentra da sinistra e conclude da fuori area, non lasciando scampo a De Gea, per la verità non perfetto nell'occasione. Fiorentina raggiunta sull'1-1.
