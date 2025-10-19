Milan, Leao: "Vittoria di squadra, possiamo fare cose importanti in questa stagione"

Rafael Leao, numero 10 del Milan, ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine della gara con la Fiorentina decisa da una sua doppietta: "Sapevamo che era una partita difficile da affrontare, la Fiorentina ha giocatori di qualità e il mister ci ha detto che non dovevamo dargli spazio, è quello che abbiamo fatto anche se nel primo tempo non abbiamo tirato molto in porta però poi l'abbiamo sbloccata. La nostra è stata una vittoria di squadra".

Cosa vuol dire giocare con Modric?

"Quando Luka è arrivato mi ha dato una mano, giocare con questi campioni mi aiuta a crescere. Secondo me mi darà tanti assist per portare in alto il Milan".

A chi dedichi questa doppietta?

"Ho passato quasi un mese e mezzo infortunato, dedico questa partita alla mia famiglia e ai miei compagni. Possiamo fare tante cose importanti in questa stagione".