Finalmente Zhegrova, ma ancora non basta. Solo una volta titolare da quando è alla Juventus

Finalmente Edon Zhegrova (26 anni) ha cominciato a dare qualche segnale di continuità al mondo Juventus, proprio alla fine dell'anno solare. Il livello dell'esterno d'attacco kosovaro non è ancora quello atteso nel momento in cui la Vecchia Signora lo ha acquistato, facendolo suo dopo mesi di rumors e rincorse solamente nelle ultimissime ore della finestra di mercato estiva, ma il suo allenatore in bianconero Luciano Spalletti ha finalmente visto qualcosa sul quale poter costruire.

Anche perché Zhegrova è stato comunque pagato oltre 15 milioni di euro dalla Juventus, quando era entrato nell'ultimo anno di contratto con il Lille, seguendo la logica di una valutazione quindi tutt'altro che bassa. I tanti problemi fisici che si portava dietro ne hanno segnato l'approccio con il mondo a tinte bianconere, a raccontare e illustrare bene questo concetto ci pensano come spesso accade i numeri: la prima parte di stagione di Zhegrova lo ha visto scendere in campo 11 volte, per un totale complessivo però di appena 204 minuti suddivisi tra Serie A (125'), Champions League (73') e Coppa Italia (6'). Per entrare ancor più nel dettaglio, una sola volta la Juventus ha iniziato una partita con in campo Zhegrova, il cui spezzone più lungo con i bianconeri in una singola partita è durato appena 45 minuti, il tempo di essere sostituito all'intervallo (contro il Pafos, in Champions).

Non era insomma ciò che la Juventus e i suoi tifosi si aspettavano da un talento del calibro di Zhegrova, i cui segnali positivi lasciati di recente però permettono al popolo bianconero e al suo allenatore Spalletti di assistere davvero a una svolta con l'arrivo del 2026.