Spalletti e il mancato impatto dei nuovi entrati: "Conceiçao e Zhegrova restavano lontani dall'area"

Nel corso dell'intervista rilasciata a Sky dal tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, il tecnico ha parlato dello scarso impatto avuto dai subentrati:

Si aspettava di più dai cambi?

"No perché poi lì anche se loro hanno le caratteristiche per entrare in quella densità lì si lasciano trascinare da quella che è la frenesia. Perdono lucidità. Conceiçao veniva a fare il mediano invece di rimanere alto a puntare l'uomo. Lo stesso Zhegrova che si allontanava dalla zona calda dell'area di rigore. Se Kalulu deve andare la fascia e Kelly pure… I difensori devono fare i difensori e loro devono fare la differenza al limite dell'area. Bisogna essere più nei ruoli e nelle posizioni che ci servono per provare a fare male. Detto questo la partita l'abbiamo fatta, ma doveva andare così. Dobbiamo essere bravi a sfruttare qualche episodio in più".