Juventus, Bazzani approva Zhegrova: "Dà la scossa, ma è presto per vederlo titolare"

La Juventus sembra essersi ritrovata. Seppur con una prova non convincente fino in fondo, a Pisa i bianconeri hanno inanellato la loro terza vittoria consecutiva dopo quelle contro Bologna e Roma.

E c'è un giocatore che fra gli altri ha finalmente iniziato a far intravedere il proprio talento: Edon Zhegrova. L'ex attaccante Fabio Bazzani, durante la trasmissione "4-2-3-1" in onda su Dazn, ha parlato proprio di Zhegrova. Queste le sue parole raccolte da TuttoJuve.com: "Lui è quello che ti dà la scossa, infatti adesso sta avendo un po’ più di minutaggio molto probabilmente perché il talento che fa vedere durante la settimana sta iniziando a metterlo al servizio della squadra", ha fatto notare. "Spalletti lo vede avere delle giocate decisive, con dell’intensità e con le scelte giuste", ha aggiunto.

Ma ora potrà giocare titolare? Bazzani riflette: "Io credo che sia presto per vederlo titolare per un semplice motivo che non meno di due settimane fa, Spalletti ha dichiarato proprio che è mancante completamente nella rincorsa e nella fase difensiva nella riaggressione alla palla persa che è un aspetto importante mentre Cocneciao e Yildiz, questi giocatori ce l'hanno e quindi oggi è un valore aggiunto nel momento che c’è da accendere la Juventus perché ha una qualità sopra la media e talento sopra la media".