Il ritorno di Martin Baturina in campo non è stato dei migliori. Tutta la Croazia, d'altro canto, ha lasciato a desiderare nell'umiliazione che l'Inghilterra ha impartito per 7-0. La peggiore sconfitta nella storia dei vatreni, nel senso stretto del passivo subito. L'esterno d'attacco del Como non ha sfidato invece il suo nuovo compagno di squadra Trevoh Chalobah, questa volta rimasto per tutti i 90 minuti in panchina. Mentre Ivan Smolcic ha assistito alla scena da fuori.

Poco da dire

Difficile attribuire colpe ad un solo giocatore della Nazionale croata, visibilmente resa all'euforia spietata dell'Inghilterra che invece tenta di rimanere in scia della Spagna nel girone di Nations League. Ma volendo osservare più da vicino la prestazione di Baturina nei 45 minuti, balzano all'occhio i dati negativi: solo un duello a terra vinto su 5 totali, nessun contrasto vinto. Mentre i due dribbling tentati sono andati ugualmente a vuoto. Parecchie sbavature e imprecisioni, con il totale dei passaggi riusciti nella metà campo avversaria (solamente 8 a buon fine su 11) rispecchia quante poche volte si sia affacciata in avanti la Croazia. E piuttosto quanto, alla lunga, la frustrazione per la figuraccia avrà preso il sopravvento.

Il rimprovero del capitano

Luka Modric, centrocampista del Milan e leader dei vatreni, si è incaricato di commentare la disfatta per 0-7 contro l'Inghilterra di fronte ai media a fine gara: "È difficile trovare una spiegazione per una prestazione del genere, priva di duelli, falli, aggressività, coesione... Sono qui da 20 anni, ma è la prima volta che provo vergogna dopo una partita! Si può perdere, qualcuno è più forte, al momento loro sono più forti, ma perdere in questo modo e sperperare così la reputazione che ci siamo costruiti in tutti questi anni è inaccettabile! Sento proprio vergogna".