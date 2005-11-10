Italia, domani la sfida alla Turchia: in mezzo dubbio Tonali-Fagioli, da valutare Kean

L'Italia è pronta a tornare in campo. Al "Dall'Ara" di Bologna domani sera, gli azzurri affronteranno la Turchia nella quarta giornata di Nations League. Scontato dire come un successo sia fondamentale specialmente dopo la vittoria per 4-1 dell'andata. I tre punti intanto sarebbero importanti per il morale e per chiudere questa maxi pausa con un'altra iniziazione di fiducia. E poi naturalmente servirebbero per mettere in ghiaccio la salvezza e l'essere testa di serie ai sorteggi per le qualificazioni al prossimo Europeo.

In mezzo ballottaggio fra Fagioli e Tonali

La Nazionale prosegue gli allenamenti a Casteldebole, quartier genere della squadra di Raffaele Palladino. Il commissario tecnico Roberto Mancini ha ancora qualche dubbio di formazione per domani sera. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, in cabina di regia c'è il ballottaggio fra Nicolò Fagioli e Sandro Tonali mentre in avanti Nicolò Cambiaghi chiede spazio.

In dubbio Kean, ipotesi Vergara

Resta in dubbio invece l'impiego di Moise Kean. L'attaccante del Como si sta trascinando un problema alla tibia che già lo aveva tormentato a Firenze e anche nel match contro la Bosnia di Zenica. Oltre a Cambiaghi per la fascia invece resiste la candidatura anche di Antonio Vergara. Oggi Mancini scioglierà gli ultimi dubbi e ballottaggi.