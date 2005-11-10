Genoa, De Rossi: "Traoré mai andato in affanno. Non pensavo potesse fare 90 minuti"

Nel corso dell'incontro con la stampa dopo la sfida di Bucarest contro il Rapid, il tecnico del Genoa Daniele De Rossi ha fatto il punto della situazione su alcuni singoli: "Siamo venuti qui per vedere le condizioni di giocatori, ci eravamo ripromessi di tenere Traoré, El Shaarawy ed Ehizibue in campo fino allo sfinimento per cercare di vedere a che punto crollassero e di farli andare ancora un pochino oltre. La sensazione che Traoré non sia mai andato in affanno, o meglio ha fatto verso la fine della partita qualche rincorsa in meno, ma mi ha impressionato la sua condizione fisica che non è così carente come come temevamo".

La partita contro il Rapid Bucarest ti ha dato indicazioni importanti in vista della sfida contro la Fiorentina?

"Queste sono amichevoli che si vengono a fare al di là del rapporto con il presidente. Sono amichevoli che servono a fare esperimenti, per dare minuti a chi non ne ha avuto e per ricevere delle risposte da chi magari pensi che stia molto male o da chi pensi che stia molto bene. Poi magari finisce la partita e le risposte sono completamente diverse. Per esempio non pensavo che Traoré potesse giocare 90 minuti così e correre così. Qualcun altro pensavo che stesse meglio e invece forse è ancora un pochino indietro. Però poi la la partita è un dato e gli allenamenti che faremo nei prossimi nei prossimi 5-6 giorni sono altri dati importanti. Non dobbiamo dimenticare che abbiamo fatto un carico di lavoro quasi come se fosse una sorta di piccolo precampionato in queste due settimane quindi se qualcuno l'abbiamo visto particolarmente sottotono potrebbe essere stato anche per quel motivo".

Come hai visto tutti i giovani scesi in campo a Bucarest?

"I giovani sono importanti. Quelli che hanno qualità e che hanno le spalle larghe possono essere buttati dentro anche in un momento difficile come quello che stiamo attraversando noi. Ma abbiamo anche tanti giocatori di esperienza. O comunque, bene o male, tutti i giorni i nostri sono abbastanza giovani e ritireremo fuori da questa situazione come ho fatto l'altro anno con un mix. Alcune partite le abbiamo vinte grazie ai giovani, altre grazie a quelli più esperti. L'importante è che siano giocatori capaci, che abbiano voglia di sacrificarsi come fanno loro. Vecchi o giovani che siano".

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