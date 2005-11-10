Milan, Endrick resta nel mirino: possibile assalto a gennaio

Il Milan non avrebbe perso di vista Endrick, giovane attaccante brasiliano del Real Madrid. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, il suo nome era già stato valutato durante il mercato estivo, ma l'operazione non era andata avanti. Ora, però, lo scenario potrebbe cambiare in vista della sessione di gennaio. Il principale nodo riguarda il minutaggio. Al Real Madrid la concorrenza offensiva è molto alta e per Endrick trovare spazio con continuità non è semplice. Il brasiliano ha inoltre dovuto fare i conti con alcuni problemi fisici che ne hanno rallentato il percorso.

Gennaio può cambiare gli equilibri

I prossimi mesi saranno decisivi per capire quale sarà il futuro del giocatore. Se il suo impiego dovesse restare limitato, l'ipotesi di un trasferimento temporaneo potrebbe diventare concreta. Il Milan osserva con attenzione perché considera Endrick un profilo interessante per qualità, età e margini di crescita. Una formula in prestito potrebbe rappresentare la soluzione più semplice, soprattutto perché il Real Madrid continua a puntare sul brasiliano per il futuro e difficilmente accetterebbe di perderne il controllo.

Anche la Roma segue il brasiliano

I rossoneri, però, non sono gli unici interessati. Anche la Roma avrebbe effettuato alcuni primi sondaggi con l'entourage del giocatore, mentre altri club europei potrebbero inserirsi qualora il Real aprisse concretamente alla cessione. A favore del Milan potrebbero esserci anche i rapporti con Roc Nation, agenzia che segue Endrick e con cui il club rossonero mantiene da tempo contatti. Per ora non esiste una vera trattativa, ma il nome del brasiliano resta sulla lista. Molto dipenderà dalle prossime settimane e dallo spazio che riuscirà a conquistare a Madrid. Se le occasioni dovessero restare poche, gennaio potrebbe trasformarsi nel momento giusto per un nuovo tentativo del Milan.