Juventus, Adzic incanta con il Sassuolo: la società pensa al ritorno

Da ieri la Juventus non si allena e la ripresa è fissata per martedì. Luciano Spalletti, però, ad inizio settimana avrà un gruppo più folto. Infatti, da martedì alla Continassa torneranno Zhegrova, Sarr, Koopmeiners, Woltemade e Conceicao. Perciò si rivedrà la metà dei nazionali e la Juventus comincerà a mettere nel mirino il match contro il Cagliari. Il tecnico bianconero potrà così iniziare a lavorare con una rosa più completa dopo la pausa per le nazionali. Tra i giocatori attesi alla Continassa ci sarà anche Conceicao, che dovrà essere valutato dopo il problema accusato con il Portogallo. Intanto, la Juventus continua a monitorare anche la crescita di Vasilije Adzic, protagonista di un ottimo avvio di stagione con il Sassuolo.

Da martedì Spalletti valuterà le condizioni di Conceicao

Da martedì Luciano Spalletti avrà nuovamente a disposizione diversi dei suoi giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Tra questi ci sarà Francisco Conceicao, le cui condizioni dovranno essere valutate con attenzione dallo staff bianconero. Il portoghese, qualche giorno fa, ha preso una botta alla coscia durante il match tra il Portogallo e la Norvegia. Nella seduta di venerdì Conceicao aveva una vistosa fasciatura alla gamba, un dettaglio che ha inevitabilmente attirato l’attenzione. Adesso resta da capire se il numero 7 bianconero giocherà nel match contro la Norvegia. La Juventus seguirà quindi con particolare attenzione la situazione del proprio esterno offensivo. Al rientro alla Continassa, Spalletti potrà verificare direttamente le condizioni del portoghese. L’obiettivo sarà capire se il fastidio accusato nei giorni scorsi è ormai superato. Non ci sono al momento indicazioni che facciano pensare a un problema particolarmente serio, ma saranno gli accertamenti dello staff a fornire maggiori indicazioni. Venerdì sera si era anche sparsa la voce di un possibile problema fisico per Kerim Alajbegovic. Il commissario tecnico della Bosnia ha però subito tranquillizzato tutti sulla situazione del giovane attaccante. Alajbegovic aveva infatti accusato soltanto dei crampi ed era apparso affaticato dopo una serie di partite ravvicinate. Il numero 17 della Juventus, dunque, sta bene e non è alle prese con un problema muscolare. Spalletti potrà quindi contare sul suo rientro alla Continassa e inserirlo nuovamente nel lavoro della squadra. La priorità, adesso, sarà recuperare tutti i nazionali e preparare nel migliore dei modi la sfida contro il Cagliari.

Adzic incanta con il Sassuolo: la Juventus pensa al ritorno

La Juventus, questa estate, ha deciso di cedere in prestito Vasilije Adzic. Il montenegrino è approdato al Sassuolo con l’obiettivo di trovare maggiore continuità e accumulare esperienza. L’avventura in Emilia, almeno in questa prima parte di stagione, sta andando nel migliore dei modi. Adzic sta infatti facendo benissimo e sta trovando con grande regolarità la via del gol. Il centrocampista offensivo è riuscito a lasciare il segno sia con il proprio club sia con la nazionale montenegrina. Le sue prestazioni non sono passate inosservate agli occhi della Juventus. Il club bianconero continua infatti a seguire con grande attenzione il percorso di crescita del giovane talento. La scelta del prestito è stata fatta proprio per permettere ad Adzic di giocare con maggiore continuità. L’obiettivo della Juventus, però, resta quello di riportarlo a Torino al termine della stagione. È chiaro che manca ancora molto alla conclusione del campionato e la situazione potrà essere valutata più avanti. Tuttavia, se il montenegrino dovesse continuare a esprimersi su questi livelli, le porte della Continassa potrebbero riaprirsi per lui dalla prossima estate. Il rendimento con il Sassuolo rappresenta quindi un passaggio importante nel suo percorso di crescita. La Juventus sembra credere fortemente nelle qualità del giocatore e non appare intenzionata ad ascoltare eventuali offerte per il suo cartellino. L’idea del club sarebbe quella di verificare direttamente a Torino i progressi compiuti durante la stagione in prestito. Adzic avrà dunque diversi mesi a disposizione per convincere definitivamente la Juventus a puntare su di lui per il futuro.