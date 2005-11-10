Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Juventus, Adzic incanta con il Sassuolo: la società pensa al ritorno

Camillo Demichelis
autore
Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
04.10.2026 06:45Serie A
Fonti preferite
Juventus, martedì Spalletti ritrova diversi nazionali: da valutare le condizioni di Conceicao. Intanto Adzic continua a brillare con il Sassuolo
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Da ieri la Juventus non si allena e la ripresa è fissata per martedì. Luciano Spalletti, però, ad inizio settimana avrà un gruppo più folto. Infatti, da martedì alla Continassa torneranno Zhegrova, Sarr, Koopmeiners, Woltemade e Conceicao. Perciò si rivedrà la metà dei nazionali e la Juventus comincerà a mettere nel mirino il match contro il Cagliari. Il tecnico bianconero potrà così iniziare a lavorare con una rosa più completa dopo la pausa per le nazionali. Tra i giocatori attesi alla Continassa ci sarà anche Conceicao, che dovrà essere valutato dopo il problema accusato con il Portogallo. Intanto, la Juventus continua a monitorare anche la crescita di Vasilije Adzic, protagonista di un ottimo avvio di stagione con il Sassuolo.

Da martedì Spalletti valuterà le condizioni di Conceicao

Da martedì Luciano Spalletti avrà nuovamente a disposizione diversi dei suoi giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Tra questi ci sarà Francisco Conceicao, le cui condizioni dovranno essere valutate con attenzione dallo staff bianconero. Il portoghese, qualche giorno fa, ha preso una botta alla coscia durante il match tra il Portogallo e la Norvegia. Nella seduta di venerdì Conceicao aveva una vistosa fasciatura alla gamba, un dettaglio che ha inevitabilmente attirato l’attenzione. Adesso resta da capire se il numero 7 bianconero giocherà nel match contro la Norvegia. La Juventus seguirà quindi con particolare attenzione la situazione del proprio esterno offensivo. Al rientro alla Continassa, Spalletti potrà verificare direttamente le condizioni del portoghese. L’obiettivo sarà capire se il fastidio accusato nei giorni scorsi è ormai superato. Non ci sono al momento indicazioni che facciano pensare a un problema particolarmente serio, ma saranno gli accertamenti dello staff a fornire maggiori indicazioni. Venerdì sera si era anche sparsa la voce di un possibile problema fisico per Kerim Alajbegovic. Il commissario tecnico della Bosnia ha però subito tranquillizzato tutti sulla situazione del giovane attaccante. Alajbegovic aveva infatti accusato soltanto dei crampi ed era apparso affaticato dopo una serie di partite ravvicinate. Il numero 17 della Juventus, dunque, sta bene e non è alle prese con un problema muscolare. Spalletti potrà quindi contare sul suo rientro alla Continassa e inserirlo nuovamente nel lavoro della squadra. La priorità, adesso, sarà recuperare tutti i nazionali e preparare nel migliore dei modi la sfida contro il Cagliari.

Adzic incanta con il Sassuolo: la Juventus pensa al ritorno

La Juventus, questa estate, ha deciso di cedere in prestito Vasilije Adzic. Il montenegrino è approdato al Sassuolo con l’obiettivo di trovare maggiore continuità e accumulare esperienza. L’avventura in Emilia, almeno in questa prima parte di stagione, sta andando nel migliore dei modi. Adzic sta infatti facendo benissimo e sta trovando con grande regolarità la via del gol. Il centrocampista offensivo è riuscito a lasciare il segno sia con il proprio club sia con la nazionale montenegrina. Le sue prestazioni non sono passate inosservate agli occhi della Juventus. Il club bianconero continua infatti a seguire con grande attenzione il percorso di crescita del giovane talento. La scelta del prestito è stata fatta proprio per permettere ad Adzic di giocare con maggiore continuità. L’obiettivo della Juventus, però, resta quello di riportarlo a Torino al termine della stagione. È chiaro che manca ancora molto alla conclusione del campionato e la situazione potrà essere valutata più avanti. Tuttavia, se il montenegrino dovesse continuare a esprimersi su questi livelli, le porte della Continassa potrebbero riaprirsi per lui dalla prossima estate. Il rendimento con il Sassuolo rappresenta quindi un passaggio importante nel suo percorso di crescita. La Juventus sembra credere fortemente nelle qualità del giocatore e non appare intenzionata ad ascoltare eventuali offerte per il suo cartellino. L’idea del club sarebbe quella di verificare direttamente a Torino i progressi compiuti durante la stagione in prestito. Adzic avrà dunque diversi mesi a disposizione per convincere definitivamente la Juventus a puntare su di lui per il futuro.

Articoli correlati

Immagine news 1
Juventus, Spalletti: "Vlahovic deve ancora raggiungere la tranquillità. Vialli un'ispirazione"
Immagine news 2
Alvini a 360° al Festival di Trento: "La partenza sprint, Mourinho e il Palio di Fucecchio"
Immagine news 3
Juve, Spalletti esalta Yildiz: "Ogni sua giocata un manufatto di ingegno. Accostabile a Kvara"
Immagine news 4
A volte ritornano: Kim Min-jae può sbarcare in Italia nel mercato di gennaio

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
12:08 Serie A
Diouf, parla il fratello Waly: "La Francia è un traguardo, se lo è meritato per il suo lavoro"
Immagine news 2
12:04 Serie ATMW
TMWI talenti della Serie B: i giocatori dell'Arezzo che possono arrivare in Serie A
Immagine news 3
12:00 Serie A
Immobile: "Mancini scelta migliore, altro che amarcord. Io al posto suo? Tra 10 anni magari"
Immagine news 4
11:51 Serie A
Stirpe: "Noi il Frosinone 'delle meraviglie'? L'obiettivo resta la salvezza, guai a distrarsi"
Immagine news 5
11:45 Serie A
Juventus, Spalletti: "Vlahovic deve ancora raggiungere la tranquillità. Vialli un'ispirazione"
Immagine news 6
11:35 Serie ATMW
TMWAlvini a 360° al Festival di Trento: "La partenza sprint, Mourinho e il Palio di Fucecchio"
Immagine news 7
11:30 Serie A
Immobile e il ritiro: "Quando una Rolls Royce non va più ti devi arrendere per rispetto di te stesso"
Immagine news 8
11:19 Serie A
Nervo: "Con Palladino è come se il campionato del Bologna iniziasse a Lecce"
Immagine editoriale di Niccolò Ceccarini
Elkan rilancia, Carnevali e Massara già al lavoro. Obiettivo Hojbjerg con Koopmeiners in uscita. Per l’attacco si pensa anche a Sesko e Balogun. Napoli, Coulibaly prima scelta per gennaio ma c’è anche Szymanski
Primo piano
Immagine top news n.0 Stirpe: "Noi il Frosinone 'delle meraviglie'? L'obiettivo resta la salvezza, guai a distrarsi"
Immagine top news n.1 Immobile e il ritiro: "Quando una Rolls Royce non va più ti devi arrendere per rispetto di te stesso"
Immagine top news n.2 Juve, Spalletti esalta Yildiz: "Ogni sua giocata un manufatto di ingegno. Accostabile a Kvara"
Immagine top news n.3 Spalletti: "La Juventus è gioia, orgoglio e responsabilità. Qui mi sento felice e libero"
Immagine top news n.4 Il dramma di Fiume, Kane e Bellingham devastanti asfaltano la Croazia e Modric si vergogna
Immagine top news n.5 Genoa, De Rossi: "Dopo Parma parlato con lo staff: faremo come se fossimo subentrati"
Immagine top news n.6 "Piacere, Djed". L'Inter scopre finalmente il treno Spence: primi 50 minuti col Lumezzane
Immagine top news n.7 Italia, il day after di Francia-Italia: il pari rilancia gli azzurri, ora di nuovo la Turchia
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW A volte ritornano: Kim Min-jae può sbarcare in Italia nel mercato di gennaio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Koopmeiners può diventare una grande occasione. E tornare a essere un top
Immagine news podcast n.2 È sempre calciomercato: tante occasioni e opportunità ancora tra gli svincolati
Immagine news podcast n.3 Inter su Anguissa: i parametri zero di Marotta e le scelte dolorose di Chivu
Immagine news podcast n.4 I colpi da campione di Rowe. L'affare da record per il futuro del progetto Atalanta
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Juve, più del 4° posto? Gli obiettivi stagionali secondo gli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Corvino parla di Juventus: "Il centravanti c'era, Vlahovic. E sugli altri attaccanti dico..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Bezzi sulla Juve: "Le parole di Carnevali sono un messaggio chiaro a Spalletti"
Serie A
Immagine box news Serie A Diouf, parla il fratello Waly: "La Francia è un traguardo, se lo è meritato per il suo lavoro"
Immagine box news Serie A I talenti della Serie B: i giocatori dell'Arezzo che possono arrivare in Serie A
Immagine box news Serie A Immobile: "Mancini scelta migliore, altro che amarcord. Io al posto suo? Tra 10 anni magari"
Immagine box news Serie A Stirpe: "Noi il Frosinone 'delle meraviglie'? L'obiettivo resta la salvezza, guai a distrarsi"
Immagine box news Serie A Juventus, Spalletti: "Vlahovic deve ancora raggiungere la tranquillità. Vialli un'ispirazione"
Immagine box news Serie A Alvini a 360° al Festival di Trento: "La partenza sprint, Mourinho e il Palio di Fucecchio"
Serie B
Immagine box news Serie B Nahuel Estevez: "Voglio riportare Palermo in Serie A. Ma in B può succedere di tutto"
Immagine box news Serie B Vicenza, Gallo inizia a pensare al Pisa: "Sicuramente non ci saranno Rada e Morra"
Immagine box news Serie B Palermo, Ceccaroni: "Siamo in B, è vero, ma lavoriamo e giochiamo per un club da Serie A"
Immagine box news Serie B Dopo il capitano, è la volta di Ruocco: l'attaccante rinnova col Mantova fino al 2029
Immagine box news Serie B Verschaeren: "Sampdoria club meraviglioso e ricco di tradizione. La B non va sottovalutata"
Immagine box news Serie B Sampdoria, inaugurato a Bogliasco piazzale Paolo Mantovani: le parole degli ospiti
Serie C
Immagine box news Serie C Savoia, Matachione rassicura i tifosi: "Finora abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi"
Immagine box news Serie C Latina, Volpe: "Dobbiamo avere tutti la convinzione di fare una grande partita"
Immagine box news Serie C Treviso, Gorini: "Con la Giana servirà capacità di adattamento immediato e tanta attenzione"
Immagine box news Serie C Spezia, Turati: "Il nostro obiettivo quest'anno è mantenere alto l'entusiasmo della gente"
Immagine box news Serie C Serie C, 8ª giornata: oggi Reggiana-Spezia e Salernitana-Bari. La guida completa
Immagine box news Serie C Reggiana, Tesser: "Spezia squadra forte. Spero sia stato metabolizzato il ko con il Perugia"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Portogallo-Norvegia, i lusitani vogliono mettere il sigillo
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Francia-Italia
Immagine box news Pronostici Pronostico Belgio-Turchia, ultima spiaggia per Montella?
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, prosegue la 2ª giornata: fari puntati su Como Women-Inter. La guida completa
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, i risultati della 2ª giornata: il derby è giallorosso! La Roma batte la Lazio
Immagine box news Calcio femminile Parma femminile, Ambrosi: "Troppa foga nella ripresa. Ho fiducia nelle mie compagne"
Immagine box news Calcio femminile Parma femminile, Valenti: "C'è amarezza. Penso che potessimo giocarla meglio"
Immagine box news Calcio femminile Serie A femminile: primi tre punti dell'anno per Ternana e Fiorentina. Parma e Sassuolo ko
Immagine box news Calcio femminile Juventus Women, Rosucci dopo il rinnovo: "Questo posto per me diventerà casa"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Cagliari, Chicago, Pescara, il viaggio picaresco di Raffaello Ciocca
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Il Pallone d’Oro chi lo merita? Messi si porterà a casa il nono?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
4 ottobre 2012, l'Udinese è la quarta italiana a espugnare Anfield. Finisce 2-3
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, le aspettative su Krstovic per la ripresa del campionato
Sportissimo
Newsticker
03/10 Caso Malagò, verso la giunta del Coni: per gli avvocati «il tesseramento è indispensabile»
02/10 Caso Malagò e possibile commissariamento Figc, il Coni convoca la giunta: cosa può succedere
30/09 Euro 2032, la corsa degli stadi entra nel vivo: investimenti per 5 miliardi
29/09 Bellinazzo, Chiuso e Cox/Manno vincono il Concorso letterario Coni
29/09 Juve: bilancio di ricostruzione, rosso di 66 milioni e nuovo aumento di capitale