Atalanta, una società che ascolta i tifosi: allenamenti aperti, eventi e grande compattezza

“È sempre il momento dell’Atalanta”. Un concetto importante che va ad evidenziare quanto la Dea sia importante per i tifosi indipendentemente da tutto. Già, perché al netto dei giudizi che si possono dare su giocatori, annate, mercati e vicende varie, non manca mai il sostegno verso la squadra, così come non manca il desiderio di essere a stretto contatto con essa. Bergamo non è come le altre piazze: l’Atalanta sarà anche diventata una big finendo così sotto certi riflettori, ciò però non deve mai intaccare quello che è stato il DNA capace di rendere il contesto orobico tanto unico quanto particolare (e apprezzato da tutti).

Un “ritorno alle origini” necessario

Mettendo da parte il discorso campo, per l’Atalanta il detto “o vinci o impari” riguarda anche tutto quel contesto che circonda l’ambiente nerazzurro, per il quale il coinvolgimento del tifo rimane una priorità. Tuttavia in questa estate il grido della tifoseria è stato abbastanza chiaro e netto a fronte di certe scelte: amichevoli a porte chiuse, possibilità rare di vedere gli allenamenti a Zingonia a porte aperte e una situazione da risollevare. Non ci si trova in una situazione in cui basta comprare un giocatore top oppure un gruppo che fa risultati per tappare questo buco: l’Atalanta rimarrà sempre un simbolo che a Bergamo unisce tutti. L’essere vicini al club avviene attraverso tutte quelle iniziative che hanno reso tutto speciale: citando spesso anche in maniera nostalgica i ritiri precedenti uniti dal contatto diretto tra tifosi, giocatori e staff. Un qualcosa di naturale e significativo indipendentemente dai risultati, aspetto sottolineato dai tifosi stessi non solo sui social, ma anche attraverso striscioni tra stadio e Zingonia.

Una società matura e che sa ascoltare

La famiglia Percassi non è mai stata una proprietà abituata a girarsi dall’altra parte a fronte di certe situazioni. La società ha ascoltato tali critiche dando la miglior risposta possibile all’intero mondo Atalanta: dagli allenamenti a porte aperte a Zingonia fino agli eventi allo Store tra giocatori e tifosi (ripresi a distanza di 2 anni e che tra il 2012 e il 2019 erano un appuntamento continuo). I risultati sono stati molto buoni e la voglia di Atalanta è ritornata a farsi ancora più viva. Questa “presenza” aiuta anche ad alimentare la fiducia nei confronti dell’operato nerazzurro sul campo. Solo insieme si possono fare grandi cose: il passo che ha fatto la società nei confronti dei suoi tifosi è significativo, proprio quello che serve per compattarsi sempre di più in una stagione sicuramente importante.