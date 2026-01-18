TMW Fiorentina a Bologna nel ricordo di Commisso. La foto della maglia commemorativa

Appuntamento emozionante per la Fiorentina, chiamata a scendere in campo tra poco contro il Bologna nel Derby dell'Appennino (il fischio d'inizio è in programma per le ore 15:00) a poche ore di distanza dalla scomparsa del presidente Rocco Commisso, che ha rispedito l'ambiente viola a diretto contatto con il lutto, pochi mesi dopo aver già pianto la morte dell'allora direttore generale Joe Barone.

La Fiorentina ha preparato una maglia celebrativa per le fasi di riscaldamento al Dall'Ara. Nella casacca, a sfondo bianco, davanti viene mostrata una foto del presidente Commisso che palleggia con un pallone e con la skyline di New York sullo sfondo, con la scritta "Grazie Rocco". Dietro c'è la scritta "Rocco" nello spazio solitamente destinato al nome del calciatore, con subito sotto il numero "1" a campeggiare e a ricordare lo status nel club del compianto Commisso. E prima di cominciare con il riscaldamento, la squadra si è riunita al centro del campo dentro un intenso e sentito cerchio.

Di seguito la foto della maglia celebrativa della Fiorentina al Dall'Ara, realizzata da TMW