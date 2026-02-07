Live TMW
Fiorentina, altra beffa in pieno recupero. Tra poco la conferenza stampa di Vanoli
TUTTO mercato WEB
Al termine della partita tra Fiorentina e Torino, terminata con il risultato di 2-2, interviene in conferenza stampa il tecnico dei viola Paolo Vanoli. Segui la diretta su TuttoMercatoWeb
