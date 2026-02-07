Fiorentina, Vanoli: "Dà fastidio la ripetizione degli stessi errori, ci manca l'ultimo step"

Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match casalingo contro il Torino chiuso sul 2-2 e valido per la 24^ giornata di Serie A.

Nel finale vi siete abbassati troppo: come mai?

"La voglia di portare a casa a tutti i costi un risultato a volte ti fa fare questo. La nostra intenzione non era questa: volevamo metterci a 5 perché loro hanno grandissimi saltatori, ma dovevamo rimanere alti con i due esterni. Dà fastidio la ripetizione degli stessi errori: con la Lazio abbiamo buttato via dei punti e oggi ci meritavamo la vittoria. Dobbiamo continuare su questa strada e migliorare nei gol subiti. Dobbiamo rimanere positivi, se siamo in questa situazione dobbiamo lottare fino in fondo. Dispiace per i ragazzi perché hanno dato tutto, dobbiamo lavorare di più".

Rifarebbe i cambi?

"Assolutamente, siamo andati in fatica perché forse non abbiamo capito la dinamica. Abbiamo preso dei cross che dovevamo fermare, sono particolari che purtroppo ci stanno sempre condannando. E' una stagione così, ma anche oggi abbiamo creato tanto. Siamo stati bravissimi a recuperarla, ma loro hanno grande struttura e creano pericolo".

10 gol subiti fra calci d'angolo e punizioni: perché?

"C'è un po' tutto: a volte un po' di carenza strutturale, tante volte disattenzioni a livello di cattiveria. Ci manca l'ultimo step, lo stiamo cercando e sulle palle inattive ci stiamo lavorando. Dobbiamo avere anche un atteggiamento positivo, tra compagni parlarsi. Siamo partiti bene avendo due/tre occasioni, poi un'ingenuità clamorosa e ti trovi sotto per recuperare son tutte energie che spendi. Abbiamo questa forza e dobbiamo continuare a lavorare su questa. Fino alla fine dovremo lottare lì sotto".

Avete lasciato spesso Ilkhan giocare: perché?

"Non era una scelta, inizialmente erano un po' di tempi sbagliati e li abbiamo corretti nel secondo tempo. Penso che il problema non sia stato lì, ma negli ultimi minuti quando non abbiamo evitato certi cross".