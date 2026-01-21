Fiorentina, c'è lesione di primo grado al bicipite femorale per Parisi: la nota ufficiale del club

La Fiorentina perde per le prossime partite Fabiano Parisi. Il terzino campano, che Paolo Vanoli ha trasformato in un perfetto esterno di attacco nel suo ormai collaudato 4-1-4-1, era uscito per infortunio nella gara di domenica disputata al Dall'Ara contro il Bologna e ha riportato una lesione di primo grado a carico del capo lungo del bicipite femorale sinistro.

Un infortunio che quasi certamente lo costringerà a saltare la prossima gara di campionato contro il Cagliari, in programma sabato 24 gennaio al Franchi, quella di Coppa Italia di martedì 27 gennaio contro il Como e con molta probabilità anche la trasferta al Maradona contro il Napoli del 31 gennaio.

Questa la nota ufficiali pubblicata dal club viola:

"ACF Fiorentina comunica che, nel pomeriggio di ieri, il calciatore Fabiano Parisi è stato sottoposto ad accertamenti clinico -strumentali a seguito dell’infortunio occorso nella gara di campionato Bologna-Fiorentina. Gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione di primo grado a carico del capo lungo del bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito e sarà rivalutato nel corso dei prossimi giorni".