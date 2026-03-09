Maldini si sblocca e porta la Lazio in vantaggio: Sassuolo sotto 1-0 dopo 2 minuti
TUTTO mercato WEB
La Lazio sblocca la partita dopo solamente 2 minuti con Daniel Maldini. Grandissima azione di Isaksen, che parte da destra, si accentra, salta diversi avversari e poi conclude, trovando però sulla sua strada un difensore del Sassuolo. La palla arriva così sui piedi dell'ex Atalanta, che controlla e a porta vuota sigla l'1-0.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c’è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
Le più lette
4 Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c’è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Domani Atalanta-Bayern, le parole di Palladino e Pasalic. Lazio-Sassuolo 1-1 al 45'. Le top news delle 22
Serie B
Serie C
Trapani, Antonini: “Sentenza incredibile, ma l'importante è non essere stati esclusi dal campionato”
Pronostici
Calcio femminile