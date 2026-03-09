Lazio, Gila: "Ci mancano 6 punti per arrivare alla salvezza". Poi precisa: "Non è l'obiettivo"

Mario Gila, difensore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall'inizio del match contro il Sassuolo: "Sicuramente le motivazioni fanno la differenza tra Coppa Italia e campionato, inconsciamente siamo meno cattivi e un po' meno motivati... Questo fattore ci sta colpendo un po' in Serie A, ne siamo coscienti. Ci mancano punti per arrivare alla salvezza, sappiamo che possiamo fare di più e quello non è il nostro obiettivo principale. Essere più cattivi ci farà essere più presenti nel match di Coppa Italia".

La salvezza è il vero obiettivo?

"Sappiamo che dobbiamo salvarci, ma anche che possiamo fare molto di più. Non è l'obiettivo della società, ma ci mancano 6 punti. Se riusciamo a stare concentrati, li faremo".