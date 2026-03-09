Sarri: "Numeri così diversi tra domenica e mercoledì che non sono spiegabili scientificamente"
Maurizio Sarri è un allenatore che difficilmente si lascia andare ad esternazioni che scadano nel banale, i mesi del suo ritorno sulla panchina della Lazio ne stanno fornendo testimonianze continue.
Per esempio, ha colpito quanto dichiarato da Sarri ai microfoni di Sky Sport prima di Lazio-Sassuolo, parlando delle difficoltà che sta vivendo la sua squadra in questa tribolata stagione: "Abbiamo dei numeri talmente diversi tra la domenica e il mercoledì che non sono spiegabili scientificamente, la differenza sta tutta nell'atteggiamento mentale, dobbiamo averlo sempre di grande motivazione, spero di vedere la versione di mercoledì".
