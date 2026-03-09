Sarri: "Numeri così diversi tra domenica e mercoledì che non sono spiegabili scientificamente"

Maurizio Sarri è un allenatore che difficilmente si lascia andare ad esternazioni che scadano nel banale, i mesi del suo ritorno sulla panchina della Lazio ne stanno fornendo testimonianze continue.

Per esempio, ha colpito quanto dichiarato da Sarri ai microfoni di Sky Sport prima di Lazio-Sassuolo, parlando delle difficoltà che sta vivendo la sua squadra in questa tribolata stagione: "Abbiamo dei numeri talmente diversi tra la domenica e il mercoledì che non sono spiegabili scientificamente, la differenza sta tutta nell'atteggiamento mentale, dobbiamo averlo sempre di grande motivazione, spero di vedere la versione di mercoledì".

Per rileggere tutte le dichiarazioni di Sarri a Sky Sport prima di Lazio-Sassuolo, clicca qui