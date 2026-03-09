Trapani, niente esclusione dal campionato: dal TFN "solo" cinque punti di penalizzazione
Il Trapani non è stato escluso dal campionato. Il Tribunale Federale Nazionale ha infatti sanzionato il club siciliano, militante nel girone C di Serie C, con un’ammenda di 1.500 euro e 5 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni di natura amministrativa.
Il club era stato deferito lo scorso 3 gennaio a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive.
