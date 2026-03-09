Sassuolo, Ulisses Garcia: "Grosso grande allenatore. Europa? No, è un po' troppo"
Ulisses Garcia, terzino sinistro del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando a pochi minuti dal match contro la Lazio di cosa significhi per lui essere allenato da Fabio Grosso: "Per me è un piacere, ho avuto la fortuna di vedere dei video di lui in azione, era un grandissimo giocatore e un grande allenatore".
Potete arrivare in Europa?
"No, è un po' troppo, dobbiamo pensare partita per partita e andare step by step, è un obiettivo lontano".
Editoriale di Enzo Bucchioni Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c'è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
Domani Atalanta-Bayern, le parole di Palladino e Pasalic. Lazio-Sassuolo 1-1 al 45'. Le top news delle 22
Trapani, Antonini: "Sentenza incredibile, ma l'importante è non essere stati esclusi dal campionato"
