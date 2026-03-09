Sassuolo, Ulisses Garcia: "Grosso grande allenatore. Europa? No, è un po' troppo"

Ulisses Garcia, terzino sinistro del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando a pochi minuti dal match contro la Lazio di cosa significhi per lui essere allenato da Fabio Grosso: "Per me è un piacere, ho avuto la fortuna di vedere dei video di lui in azione, era un grandissimo giocatore e un grande allenatore".

Potete arrivare in Europa?

"No, è un po' troppo, dobbiamo pensare partita per partita e andare step by step, è un obiettivo lontano".