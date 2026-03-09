Il Sassuolo pareggia al 35' con Laurienté: Lazio raggiunta sull'1-1. Cataldi ko
TUTTO mercato WEB
All'improvviso il Sassuolo trova il pari all'Olimpico. Grandissima azione di Armand Lauriente, che duetta insieme a Thorstvedt, poi sposta il pallone sul destro e al 35' fulmina Motta con una conclusione imparabile dall'interno dell'area di rigore: è la rete dell'1-1, tutto da rifare per la Lazio. Due minuti più tardi Sarri è costretto anche a togliere Cataldi per infortunio, al suo posto Patric.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c’è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
Le più lette
4 Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c’è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Domani Atalanta-Bayern, le parole di Palladino e Pasalic. Lazio-Sassuolo 1-1 al 45'. Le top news delle 22
Serie B
Serie C
Trapani, Antonini: “Sentenza incredibile, ma l'importante è non essere stati esclusi dal campionato”
Pronostici
Calcio femminile