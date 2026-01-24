Fiorentina-Cagliari, le formazioni ufficiali: Solomon debutta dal 1'. Pisacane con Kilicsoy
Manca sempre meno al Franchi per il fischio di inizio del match tra la Fiorentina e il Cagliari in programma alle 18:00 e valido per la 22^ giornata di Serie A. Queste le formazioni ufficiali del match:
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Fagioli; Solomon, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli.
A disposizione: Christensen, Lazzerini, Fortini, Ranieri, Kospo, Kouadio, Fabbian, Nicolussi Caviglia, Brescianini, Harrison, Fazzini, Braschi, Balbo.
Allenatore: Paolo Vanoli.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Luperto, Mina, Ze Pedro; Palestra, Mazzitelli, Gaetano, Adopo, Obert; Esposito, Kilicsoy.
A disposizione: Sherri, Ciocci, Idrissi, Rodriguez, Prati, Cavuoti, Dossena, Sulemana, Zappa, Borrelli, Pavoletti, Trepy, Luvumbo.
Allenatore: Fabio Pisacane.