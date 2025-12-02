Fiorentina, Ferrari: "Siamo ad un passo dall’uscire da questa situazione complicata"

Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky:

"Ci sono state delle situazioni che hanno bisogno di unità. La cosa più bella è successa a Bergamo dopo la sconfitta: Dzeko è andato con la squadra sotto la curva per cercare un confronto, per capirsi e remare tutti dalla stessa parte. Domenica può essere nato qualcosa di importante: nello spogliatoio non ho visto facce impaurite, ma solo arrabbiate, e qualche lacrima di rabbia e di voglia di dimostrare ciò che siamo in grado di fare."

Qual è il primo punto di ripartenza per riaccendere la fiamma?

"Mister Vanoli si è calato subito nella parte, è a un passo dal trovare la chiave di lettura delle giocate, soprattutto dal punto di vista mentale. Tutto parte da lì. L’ambiente, giustamente, pretende situazioni diverse; noi abbiamo fatto un lavoro che non ci avrebbe mai portati a pensare di ritrovarci in questa situazione difficile. Ora ci siamo, dobbiamo esserne consapevoli e restare uniti. Oltre all’aspetto tecnico e fisico, il mister sta lavorando molto su questo, e ha tutto il nostro supporto."

Quali sono i punti chiave di questa squadra? Chi sono i leader della Fiorentina?

"Noi veniamo da una stagione in cui De Gea, Gosens, Kean e Dodô hanno fatto la differenza, così come tutti gli altri, a partire dal capitano Ranieri. La realtà è che dobbiamo ritrovare l’intesa e tornare a fare ciò che sappiamo fare. Vanoli sta lavorando su questo e sulla testa dei giocatori: siamo a un passo dall’uscire da questa situazione."