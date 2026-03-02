Fiorentina, Ferrari: "Nel ricordo di Astori vogliamo vincere una partita molto importante"

Alessandro Ferrari, dirigente della Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di DAZN pochi minuti prima dell'inizio del match con l'Udinese: "Serata speciale. Astori non verrà mai dimenticato, non solo da noi ma da tutto il mondo dello sport. Una persona eccezionale, siamo felici di aver instaurato un rapporto speciale con la famiglia. Nel suo ricordo metteremo in campo tante iniziative basate sulla prevenzione, in collaborazione con l’Udinese e con tanta gente che gli ha voluto bene. Quanto al campo so che siamo in una situazione difficile, dobbiamo ragionare partita dopo partita fidandoci del lavoro del nostro allenatore. Mancano meno giornate e occorre la consapevolezza che non si può sbagliare atteggiamento. Oggi è la prima di tante finali, voglio una Fiorentina di carattere che pensi a sé stessa e a portare a casa una vittoria”. Ecco le formazioni ufficiali:

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Bertola; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo, Davis. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Kamara, Bayo, Buksa, Arizala, Mlacic, Camara, Miller. All. Runjaic

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Parisi, Pogracic, Rugani, Ranieri; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Gudmundsson. A disposizione: Leonardelli, Christensen, Comuzzo, Gosens, Fazzini, Ndour, Fortini, Kouadio, Balbo, Fabbian, Piccoli. All. Vanoli