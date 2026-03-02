Fiorentina, il dg Ferrari e il rapporto coi tifosi: "Abbiamo tutti consapevolezza della situazione"
Nel pre partita di Udinese-Fiorentina, secondo dei due posticipi della 27^ giornata di Serie A, a Sky Sport ha parlato il direttore generale del club viola, Alessandro Ferrari: "Un po' di mesi fa ci siamo dovuti guardare intorno, in faccia e capire come affrontare questa situazione. Abbiamo iniziato a lavorare con persone diverse e cercato soluzioni, ovvero continuare a lavorare e ragionare partita dopo partita".
Qual è il vostro rapporto con la tifoseria?
"Abbiamo tutti la consapevolezza della situazione. Al di là di scioglierci o meno non possiamo mollare, i tifosi ci stanno vicini, ma anche per loro c'è questa situazione in cui siamo e bisogna affrontarla".
