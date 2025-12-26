Neres, il miglior brasiliano del momento: il Napoli se lo gode, Ancelotti ci riflette

Ora segna, incide e si diverte. E mentre il suo nome torna a circolare anche in ottica Nazionale, la domanda su David Neres è inevitabile: perché prima giocava così poco? Perché era spesso confinato al ruolo di alternativa, con minuti ridotti e poche occasioni dall’inizio? Una risposta univoca probabilmente non esiste, ma oggi una certezza sì: un Neres così devastante non si era mai visto.

Nuovo ruolo

La prima svolta è stata tattica. Non più esterno “classico” nel 4-3-3, spesso largo e gravato da compiti difensivi, ma trequartista nel 3-4-2-1 di Antonio Conte, molto più dentro al campo, libero di dialogare vicino a Rasmus Højlund. È lì che il brasiliano ha trovato il suo habitat naturale, trasformando il talento in continuità. Il resto lo ha fatto il campo. Sei gol dalla sosta in poi, tre in Supercoppa: numeri che hanno convinto Conte a non toglierlo più, secondo la sua legge non scritta della meritocrazia. Nel vecchio sistema, servivano altre caratteristiche e giocatori come Politano risultavano più funzionali. Oggi, invece, Neres è un protagonista a pieno titolo.

Il confronto con gli altri brasiliani

Il suo rendimento - e anche una storia Instagram del compagno Noa Lang, che ha taggato Ancelotti ricordandogli che è stato Neres l'MVP della Supercoppa - ha riaperto il dibattito in chiave verdeoro. In un reparto già ricchissimo per il Brasile di Carlo Ancelotti, dove Vinícius, Raphinha e Rodrygo sembrano intoccabili, Neres ora si candida: anche se manca dal giro della Nazionale brasiliana dal marzo 2019, nessuno tra questi attraversa uno stato di forma migliore dell'ex Benfica. I numeri parlano chiaro: doppietta all’Atalanta, gol alla Roma, assist con la Juventus, rete al Milan e doppietta al Bologna. Nessun brasiliano ha prodotto tanto nell’ultimo mese. Dribbling (67), progressioni (51) e una media di palloni persi ai minimi della carriera completano il quadro. A 29 anni, Neres sembra finalmente aver trovato la sua dimensione. E mentre il Napoli ritrova certezze offensive, il brasiliano sta iniziando a colmare il vuoto lasciato da Khvicha Kvaratskhelia. Con pieno merito.