Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 dicembre

IL NAPOLI IN PRESSING SU MAINOO, LA ROMA DIVISA FRA RASPADORI E ZIRKZEE. INTANTO IL MILAN CERCA IL DOPO MAIGNAN E LA JUVENTUS CONTINUA A SOGNARE SANDRO TONALI PER IL CENTROCAMPO

NAPOLI

Il Napoli conitnua a cercare un centrocampista, nonostante il miglioramento delle condizioni di Anguissa. Ed il nome forte è ancora quello di Kobbie Mainoo del Manchester United: il giocatore ha già fatto sapere di voler lasciare Old Trafford, ma i Red Devils non vogliono correre il rischio di un McTominay bis e così prendono tempo. Intanto piace il giovane talento Konstantinos Karetsas, 18enne gioiello del Genk.

JUVENTUS

Il nuovo ds Ottolini è ala ricerca di un centrocampista di spessore da aggiungere alla rosa di Luciano Spalletti. Ed il sogno, probabilmente destinato a rimanere tale, è Sandro Tonali del Newcastle. Ai Magpies, intanto, interessa Jonathan David. Un altro nome, più raggiungibile, è quello di Tyler Morton, giocatore arrivato al Lione la scorsa estate dal Liverpool che sta ben figurando in stagione.

MILAN

Chiuso per Niclas Fullkrug, il Milan guarda con attenzione alle possibili occasioni di mercato. Una di queste potrebbe essere Hugo Souza, portiere brasiliano del Corinthians individuato come possibile erede di Maignan nel caso in cui non dovesse arrivare il rinnovo del francese. Per il momento il club verdeoro fa muro, ma chissà che nelle prossime settimane non possa smuoversi qualcosa. In uscita non ci sarà Bartesaghi, nonostante un interesse forte dalla Premier League, soprattutto dell’Arsenal.

ROMA

La Roma continua a lavorare a fari spenti per Joshua Zirkzee, attaccante chiuso al Manchester United che vorrebbe sposare il progetto giallorosso. I Red Devils, visto l’investimento estivo, non vogliono fare sconti ma l’operazione ha buoni margini. Piace anche Giacomo Raspadori, che sperava di avere più spazio all’Atletico Madrid: dalla Spagna parlano di una proposta della Roma da 2 milioni di prestito e 20 per il riscatto.

FIORENTINA

Tante le operazioni che vedranno protagonista la Fiorentina ed il suo prossimo uomo mercato Fabio Paratici. In entrata il focus è su un attaccante esterno, mentre in uscita ci sono Dzeko, Richardson e Martinelli.

LAZIO

In attesa di capire quali obiettivi saranno raggiungibili dopo lo sblocco del mercato che permetterà alla Lazio di fare mercato a gennaio, in casa biancoceleste ci si interroga sul futuro di Nuno Tavares: l’esterno piace all’Al Ittihad in Arabia Saudita, con Lotito che potrebbe lasciarlo partire a fronte di una proposta da almeno 20 milioni di euro.