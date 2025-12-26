Tra Joao Mario e Spalletti niente scintilla: può partire. Gatti? Al momento per la Juve è incedibile
Non c'è solo Adzic in uscita dalla Juventus. Per quanto riguarda il mercato invernale - prossima apertura ufficiale il 2 gennaio - i bianconeri rimangono alla finestra anche per Joao Mario, mai entrato davvero nei radar del nuovo tecnico Luciano Spalletti.
Il Crystal Palace ci pensa - si legge in questo senso nell'edizione on line di Tuttosport - anche a titolo definitivo, mentre tra Portogallo e Spagna potrebbero spuntare delle opportunità in prestito con diritto di riscatto.
Per Federico Gatti, invece, il Milan ha chiesto informazioni (qui il punto sulla possibile operazione che coinvolge anche De Winter). Ma la Juventus - si legge - lo considera incedibile in questo momento, per via dell’infortunio di Daniele Rugani, che riduce il numero di centrali a disposizione di Spalletti.