Fantacalcio, 4 scommesse da schierare per la 17a giornata
Inizia la 17^ giornata con l'anticipo sabato alle 12:30 Parma-Fiorentina.
4 nomi low-cost da schierare al fantacalcio: 1 nome per reparto.
PORTA: Falcone (Lecce-Como)
DIFESA: Valeri (Parma-Fiorentina)
CENTROCAMPO: I. Konè (Bologna-Sassuolo)
ATTACCO: Adams (Torino-Cagliari)
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto La Serie A, il calciomercato e un mito da sfatare: le società italiane non spendono poco, spendono male. La sessione di riparazione per correggere gli errori fatti in estate e non per colmare le lacune. Sarà un altro gennaio di scommesse?
