Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie B, Empoli-Frosinone: al 'Castellani' arriva la capolista

Serie B, Empoli-Frosinone: al 'Castellani' arriva la capolistaTUTTO mercato WEB
Oggi alle 12:15Serie B
Stefano Esposito

Il Carlo Castellani Computer Gross Arena si prepara ad accogliere una sfida di grande interesse per la 18ª giornata di Serie B: sabato 27 dicembre alle ore 15.00 l’Empoli ospita il Frosinone, attuale capolista del campionato.

Gli azzurri cercano conferme dopo l’ultimo successo esterno, mentre i giallazzurri vogliono difendere il primato e dare continuità alla striscia di 5 vittorie consecutive. A dirigere l’incontro sarà Ivano Pezzuto di Lecce, con Trinchieri e Laghezza assistenti, Caruso IV uomo, Volpi al Var e Fourneau all’Avar.

COME CI ARRIVA L’EMPOLI - In vista della sfida di sabato contro il Frosinone, l’Empoli prosegue la preparazione senza sosta, con allenamenti mattutini anche nei giorni di vigilia, Natale e Santo Stefano. Un segnale chiaro della volontà di Dionisi e del gruppo di dare continuità dopo l’ultimo successo in trasferta. Sul fronte infermeria restano ancora a parte Lovato e Saporiti, entrambi alle prese con problemi alla caviglia.

Pellegri non sembra avere nulla di particolarmente serio, ma difficilmente sarà disponibile contro i ciociari. Da valutare Shpendi, che avverte un fastidio muscolare alla coscia destra: si allena parzialmente ma potrebbe stringere i denti ed essere convocato. Buone notizie invece per Popov, rientrato regolarmente in gruppo dopo l’influenza, mentre resta da monitorare la situazione di Ebuehi.

Dionisi sembra orientato a confermare l’assetto visto di recente a Mantova. In porta Fulignati, con difesa a tre composta da Indragoli, Guarino e Obaretin. A centrocampo la coppia Yepes–Ghion, con Elia e Moruzzi sugli esterni. In attacco Nasti dovrebbe agire da centravanti, supportato da Ilie e Ceesay.

COME CI ARRIVA IL FROSINONE - Non mancano i dubbi di formazione per mister Alvini, che dovrà fare ancora a meno dei gemelli Oyono, impegnati in Coppa d’Africa, e di Jacopo Gelli, fermo per infortunio. In difesa, però, non dovrebbero esserci cambi rispetto alla gara vinta contro lo Spezia: Palmisani tra i pali, con una linea a quattro composta da Calvani, Cittadini, Monterisi e Bracaglia.

In mezzo al campo resta in dubbio la presenza di Giacomo Calò, che proverà fino all’ultimo a recuperare. In caso di forfait, è pronto uno tra Francesco Gelli e Filippo Grosso, che affiancherebbero Cichella e Koutsoupias. In avanti spazio sugli esterni a Ghedjemis e Kvernadze, mentre al centro resta aperto il ballottaggio tra Raimondo e Zilli.

Articoli correlati
Serie B, la classifica assistman: Calò allunga in vetta a quota otto. Tre inseguitori... Serie B, la classifica assistman: Calò allunga in vetta a quota otto. Tre inseguitori
Serie B, i migliori giocatori dopo la 17ª giornata: Ghedjemis si riprende la vetta... Serie B, i migliori giocatori dopo la 17ª giornata: Ghedjemis si riprende la vetta
Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 17ª giornata: testa a testa Alvini-Mignani... Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 17ª giornata: testa a testa Alvini-Mignani
Altre notizie Serie B
Bari, Vivarini: "L'umore non è quello giusto, dobbiamo andare oltre gli ostacoli"... Bari, Vivarini: "L'umore non è quello giusto, dobbiamo andare oltre gli ostacoli"
Serie B, Juve Stabia-Sudtirol: generazioni a confronto, sfida Abate-Castori Serie B, Juve Stabia-Sudtirol: generazioni a confronto, sfida Abate-Castori
Serie B, Empoli-Frosinone: al 'Castellani' arriva la capolista Serie B, Empoli-Frosinone: al 'Castellani' arriva la capolista
Serie B, Catanzaro-Cesena: punti pesanti al Ceravolo, sogno comune promozione diretta... Serie B, Catanzaro-Cesena: punti pesanti al Ceravolo, sogno comune promozione diretta
Serie B, Spezia-Pescara: al Picco sfida delicata per la salvezza Serie B, Spezia-Pescara: al Picco sfida delicata per la salvezza
Serie B, Carrarese-Mantova: punti salvezza in palio allo Stadio dei Marmi Serie B, Carrarese-Mantova: punti salvezza in palio allo Stadio dei Marmi
Serie B, Modena-Monza: Bianco torna al "Braglia" per un match con vista sui piani... Serie B, Modena-Monza: Bianco torna al "Braglia" per un match con vista sui piani alti
Serie B, la classifica assistman: Calò allunga in vetta a quota otto. Tre inseguitori... Serie B, la classifica assistman: Calò allunga in vetta a quota otto. Tre inseguitori
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La Serie A, il calciomercato e un mito da sfatare: le società italiane non spendono poco, spendono male. La sessione di riparazione per correggere gli errori fatti in estate e non per colmare le lacune. Sarà un altro gennaio di scommesse?
Le più lette
1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 dicembre
2 Occhio a cosa succede con la proprietà del Milan. Quelle voci passate sotto traccia...
3 Atalanta, qualche errore sul mercato di troppo: 124 milioni non sfruttati a dovere
4 La Serie A, il calciomercato e un mito da sfatare: le società italiane non spendono poco, spendono male. La sessione di riparazione per correggere gli errori fatti in estate e non per colmare le lacune. Sarà un altro gennaio di scommesse?
5 Lazio, il Flamengo mette sul piatto 25 milioni per Castellanos. Lotito alza la richiesta
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Runjaic difende Zaniolo: "Nessun problema con i compagni. E sul cambio sono state scritte cavolate"
Immagine top news n.1 Amorim gela il Napoli e le pretendenti: "Mainoo è il futuro del Manchester United"
Immagine top news n.2 Roma e non solo, De Rossi dice tutto: "Non meritavo l'esonero". E parla dei problemi con l'ad
Immagine top news n.3 In attesa di Zirkzee o Raspadori, Roma in ansia per Pellegrini. Oggi gli esami: rischia un lungo stop
Immagine top news n.4 Neres, il miglior brasiliano del momento: il Napoli se lo gode, Ancelotti ci riflette
Immagine top news n.5 Lazio, il Flamengo mette sul piatto 25 milioni per Castellanos. Lotito alza la richiesta
Immagine top news n.6 Verso l'apertura del calciomercato: cosa serve alle 20 squadre di Serie A
Immagine top news n.7 Roma, tegola Pellegrini? Infortunio in allenamento, il punto in attesa degli esami
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Ibrahimovic ci ha provato. Ma era l'unico a volere davvero Thiago Silva al Milan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Inter dovrà fare una scelta a gennaio e rinforzare solo una delle due necessità
Immagine news podcast n.2 Il clamoroso attacco frontale di Gian Piero Gasperini alle punte della Roma
Immagine news podcast n.3 Openda e David, ovvero il mercato di Comolli che inizia a dare i suoi frutti
Immagine news podcast n.4 Cinque stelline da non perdere nella Coppa d'Africa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Che Roma sarà con Zirkzee, Raspadori e Dragusin? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Gianni Bezzi: "Juventus migliorata ma a Pisa sarà dura. Zirkzee ideale per la Roma"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Allegri e Spalletti, un duello tra filosofie. E su Chivu dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Parma, Cuesta: "Dovremo usare positivamente l'amarezza post Lazio. Circati e Delprato ci saranno"
Immagine news Serie A n.2 “Io sono Thuram”, Khephren spiega l'esultanza dopo Juventus-Inter
Immagine news Serie A n.3 De Rossi e l'addio alla Roma. Amorim: "Mainoo è il futuro dello United": le top news delle 13
Immagine news Serie A n.4 Lecce, Di Francesco: "Tante assenze ma mi fido di chi andrà in campo"
Immagine news Serie A n.5 Coppa d'Africa, le formazioni di Angola-Zimbabwe: Nzola guida l'attacco delle Antilopi Nere
Immagine news Serie A n.6 Runjaic difende Zaniolo: "Nessun problema con i compagni. E sul cambio sono state scritte cavolate"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, Vivarini: "L'umore non è quello giusto, dobbiamo andare oltre gli ostacoli"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Juve Stabia-Sudtirol: generazioni a confronto, sfida Abate-Castori
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Empoli-Frosinone: al 'Castellani' arriva la capolista
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Catanzaro-Cesena: punti pesanti al Ceravolo, sogno comune promozione diretta
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Spezia-Pescara: al Picco sfida delicata per la salvezza
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Carrarese-Mantova: punti salvezza in palio allo Stadio dei Marmi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La C non si salva nemmeno quest'anno. Nuova esclusione: il Rimini non termina la stagione
Immagine news Serie C n.2 Lotta a tre per la Serie B? Attenzione all'outsider Cosenza: il punto sul Girone C di C
Immagine news Serie C n.3 Ravenna in vetta, ma classifica condizionata da esclusione del Rimini: il punto sul Girone B di C
Immagine news Serie C n.4 Risalita Cittadella, il Vicenza mette un mattone importante per la B: il punto sul Girone A di C
Immagine news Serie C n.5 Carpi, il futuro del "Cabassi" al centro del dibattito: dialogo aperto con il Comune
Immagine news Serie C n.6 Ravenna, Okaka: "Un gol promozione di tacco? Andrebbe bene anche un rigore"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Parma-Fiorentina, Vanoli spinge i viola: vietato fermarsi dopo la svolta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Bologna, finale di Supercoppa Italiana: chi alzerà il trofeo?
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Genoa-Atalanta, rossoblù chiamati a una prova di carattere contro un'Atalanta rinata
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 USA chiama Italia: dopo Cantore e Boattin è il turno di Di Guglielmo: 2 le squadre interessate
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma al top, Juve e Fiorentina alle spalle. Sorprese Como e Lazio: il punto sulla A Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026
Immagine news Calcio femminile n.5 Supercoppa Women, il trofeo a Pescara: sale l’attesa per Juventus-Roma dell’11 gennaio
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Meritata la conquista dei Quarti di Coppa Italia"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?