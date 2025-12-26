Serie B, Empoli-Frosinone: al 'Castellani' arriva la capolista

Il Carlo Castellani Computer Gross Arena si prepara ad accogliere una sfida di grande interesse per la 18ª giornata di Serie B: sabato 27 dicembre alle ore 15.00 l’Empoli ospita il Frosinone, attuale capolista del campionato.

Gli azzurri cercano conferme dopo l’ultimo successo esterno, mentre i giallazzurri vogliono difendere il primato e dare continuità alla striscia di 5 vittorie consecutive. A dirigere l’incontro sarà Ivano Pezzuto di Lecce, con Trinchieri e Laghezza assistenti, Caruso IV uomo, Volpi al Var e Fourneau all’Avar.

COME CI ARRIVA L’EMPOLI - In vista della sfida di sabato contro il Frosinone, l’Empoli prosegue la preparazione senza sosta, con allenamenti mattutini anche nei giorni di vigilia, Natale e Santo Stefano. Un segnale chiaro della volontà di Dionisi e del gruppo di dare continuità dopo l’ultimo successo in trasferta. Sul fronte infermeria restano ancora a parte Lovato e Saporiti, entrambi alle prese con problemi alla caviglia.

Pellegri non sembra avere nulla di particolarmente serio, ma difficilmente sarà disponibile contro i ciociari. Da valutare Shpendi, che avverte un fastidio muscolare alla coscia destra: si allena parzialmente ma potrebbe stringere i denti ed essere convocato. Buone notizie invece per Popov, rientrato regolarmente in gruppo dopo l’influenza, mentre resta da monitorare la situazione di Ebuehi.

Dionisi sembra orientato a confermare l’assetto visto di recente a Mantova. In porta Fulignati, con difesa a tre composta da Indragoli, Guarino e Obaretin. A centrocampo la coppia Yepes–Ghion, con Elia e Moruzzi sugli esterni. In attacco Nasti dovrebbe agire da centravanti, supportato da Ilie e Ceesay.

COME CI ARRIVA IL FROSINONE - Non mancano i dubbi di formazione per mister Alvini, che dovrà fare ancora a meno dei gemelli Oyono, impegnati in Coppa d’Africa, e di Jacopo Gelli, fermo per infortunio. In difesa, però, non dovrebbero esserci cambi rispetto alla gara vinta contro lo Spezia: Palmisani tra i pali, con una linea a quattro composta da Calvani, Cittadini, Monterisi e Bracaglia.

In mezzo al campo resta in dubbio la presenza di Giacomo Calò, che proverà fino all’ultimo a recuperare. In caso di forfait, è pronto uno tra Francesco Gelli e Filippo Grosso, che affiancherebbero Cichella e Koutsoupias. In avanti spazio sugli esterni a Ghedjemis e Kvernadze, mentre al centro resta aperto il ballottaggio tra Raimondo e Zilli.