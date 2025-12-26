Serie B, Catanzaro-Cesena: punti pesanti al Ceravolo, sogno comune promozione diretta

Il 18esimo turno di Serie B vede protagonista anche lo scontro tra Catanzaro e Cesena. La squadra di casa viene da quattro vittorie di fila, il Cesena è quarto in classifica e ha raccolto 8 punti nelle ultime quattro gare. Il Catanzaro sogna il quinto successo consecutivo, per entrare definitivamente nella corsa per la promozione diretta. Dall'altro lato, però, c'è una squadra in grande forma. La sfida di sabato 27 dicembre può dire tantissimo.

COME ARRIVA IL CATANZARO

Il Catanzaro nelle ultime cinque giornate ha raccolto 10 punti. Per la sfida interna mister Albero Aquilani sceglierà il 3-4-2-1 con Pigliacelli tra i pali dietro al trio difensivo formato da Cassandro, Matias Antonini e Brighenti. Davanti al reparto offensivo spazio a Favasuli, Pontisso, Petriccione e D'Alessandro. In avanti Iemmello e Cissè a supporto di Pittarello.

COME ARRIVA IL CESENA

Anche la squadra di Michele Mignani è in grande forma, è a soli 3 punti dal secondo posto. Per la sfida in campo il 3-5-2. Klinsmann a protezione dello specchio della porta, dietro a Guidi, Zaro e Mangraviti. A centrocampo dovrebbe rivedersi Frabotta. Fuori invece lo squalificato Salvatore Bastoni e l'infortunato Castagnetti. Agiranno Ciervo con Berti, Bisoli e Francesconi. Davanti il tandem Blesa-Shpendi