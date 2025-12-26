26 dicembre 2015, Il Leicester perde con il Liverpool. Ma l'Arsenal non ne approfitta

Il 26 dicembre del 2015 è tempo di Boxing Day in Premier League. Ad Anfield Road c'è di scena la capolista che, incredibilmente, non è il Liverpool ma il piccolo Leicester di Claudio Ranieri, ancora imbattuto fuori casa. Fino a quel momento la classifica recita Leicester 38 e Arsenal 36, in quella che sembra possa essere una Premier "democratica" ma che alla fine verrà dominata da una big: troppo più forti le londinesi oppure il Manchester City. Anche perché il gol di Christian Benteke porta il Liverpool a vincere uno a zero, imponendo la prima sconfitta in trasferta, la seconda stagionale, per le Fosse.

Lo fa iterrompendo una striscia di dieci risultati utili consecutivi. Il gol arriva al minuto sessantatré, con il belga che aveva sostituito il connazionale Divock Origi, fresco (ora) di risoluzione contrattuale con il Milan (dopo tre anni e mezzo di nulla) e che rappresenta un segnale.

Perché, ed è indubbio, sembrerebbe l'inizio della fine. Invece la fuga solitaria per l'Arsenal non arriva, con i Gunners di Arsene Wenger che vengono malmenati per quattro a zero dal Southampton di Ronald Koeman. I gol sono di Martina, Shane Long, José Fonte e un altro per l'irlandese. Una disfatta condivisa dal Manchester United di Van Gail (2-0 con gol di Bojan e Arnautovic).