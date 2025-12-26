Napoli, la Supercoppa esposta ai tifosi: ecco quando e dove vederla
I tifosi del Napoli potranno ammirare da vicino la Supercoppa vinta dagli azzurri a Riyadh. Come fa sapere il club azzurro il trofeo sarà esposto all'Official Store di Piazza San Domenico dal 26 dicembre al 4 gennaio. Di seguito il comunicato ufficiale del Napoli:
"La Supercoppa conquistata dagli azzurri a Riyadh sarà visibile al pubblico dal 26 dicembre al 4 gennaio all’interno del nostro Official Store di Piazza San Domenico.
Un’occasione speciale per tifosi e appassionati di vivere da vicino il prestigioso titolo appena conquistato dal Club, in uno spazio che celebra la storia, l’identità e l’orgoglio partenopeo.
Vi aspettiamo nello store ufficiale di Piazza San Domenico Maggiore, nel cuore del Centro Storico di Napoli, per condividere insieme questo traguardo.
Orari di esposizione:
tutti i giorni
10:00-12:00 | 15:00-18:00"