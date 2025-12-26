In attesa di Zirkzee o Raspadori, Roma in ansia per Pellegrini. Oggi gli esami: rischia un lungo stop

Joshua Zirkzee? Giacomo Raspadori? In attesa di capire in che direzione andrà il mercato in attacco della Roma (qui le ultime) in vista della imminente apertura della sessione invernale di gennaio (via ufficiale il prossimo 2 gennaio), il club giallorosso deve fare i conti con una tegola inaspettata.

Oggi gli esami: Pellegrini rischio lungo stop - Per mister Gasperini, infatti, ieri è arrivata una brutta notizia. Proprio nel giorno di Natale. Lorenzo Pellegrini, si era fermato per un problema al quadricipite nell'allenamento della vigilia (24 dicembre) e anche durante tutto l'arco della giornata di ieri ha continuato a procurargli dolore. Oggi (venerdì 26 dicembre) effettuerà gli esami strumentali per valutare l'entità dell’infortunio - conferma gazzetta.it - ma si teme una lesione che, qualora venisse confermata, costringerebbe Pellegrini ai box non solo per Roma-Genoa (in programma lunedì 29 dicembre allo stadio Olimpico, contro l'ex De Rossi), ma anche per le sfide con Atalanta e Lecce in programma a gennaio.

Primo ko - Per Lorenzo Pellegrini si tratta del primo problema muscolare in questa stagione, mentre il centrocampista aveva chiuso anticipatamente quella passata, in primavera, per una lesione al retto femorale. Oggi, come detto, l'esito degli esami.

Il calendario della Roma durante il mercato

3 gennaio ore 20.45 - Atalanta vs Roma (18^ giornata Serie A)

6 gennaio ore 18 - Lecce vs Roma (19^ giornata di Serie A)

10 gennaio ore 18 - Roma vs Sassuolo (20^ giornata di Serie A)

13 gennaio ore 21 - Roma vs Torino (Ottavi di finale di Coppa Italia)

18 gennaio ore 18 - Torino vs Roma (21^ giornata di Serie A)

22 gennaio ore 21 - Roma vs Stoccarda (7^ giornata di Europa League)

25 gennaio ore 20.45 - Roma vs Milan (22^ giornata di Serie A)

29 gennaio ore 21 - Panathinaikos vs Roma (8^ giornata di Europa League)

Data e ora da definire - Udinese vs Roma (23^ giornata di Serie A)