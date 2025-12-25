Ravenna in vetta, ma classifica condizionata da esclusione del Rimini: il punto sul Girone B di C

Tanto tuonò che piovve, dice un detto popolare, e quello che si temeva in estate è poi accaduto: il 28 novembre il Rimini è stato escluso dal campionato di Serie C, cambiando sensibilmente quello che è stato il percorso del Girone B, che ha visto invalidate tutte le gare giocate dalla formazione biancorossa e annovera a ogni turno una formazione a riposo.

Al netto di ciò, con il terremoto occorso, un mese fa, il Pontedera - ben prima quindi della chiusura del girone di andata - si è ritrovato in zona playout, e da li non è ancora riuscito a uscire, mentre l'Arezzo ha perso la vetta: vedendosi togliere i punti maturati con il Rimini, ha visto anche l'aggancio di un arrembante Ravenna, bravo a poi a prendersi punti e a rimanere avanti nonostante una sconfitta nella penultima gara giocata e il riposo forzato nel weekend trascorso. Belle invece le sorprese Guidonia Montecelio e Carpi, mentre ha deluso il Livorno, e ancora di più il Perugia, da sempre fermo nella zona rossa della graduatoria. Annata complicata anche per la Torres, che si ritrova ora all'ultimo posto; non ci sarà però la retrocessione nel raggruppamento, quello "slot" è occupato dal Rimini.

Di seguito, la classifica:

Ravenna 41, Arezzo 40, Ascoli 34, Pineto 28, Vis Pesaro 27, Guidonia Montecelio 27, Carpi 26, Forlì 24, Ternana 23, Pianese 23, Campobasso 23, Juventus Next Gen 21, Gubbio 19, Livorno 19, Sambenedettese 18, Perugia 15, Bra 15, Pontedera 14, Torres 11

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva