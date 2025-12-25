Risalita Cittadella, il Vicenza mette un mattone importante per la B: il punto sul Girone A di C

Con la giornata di lunedì 22 dicembre, si è chiuso il girone di andata del campionato di Serie C, mandato in archivio da un match del Girone A, quello tra Union Brescia e Inter U23, che in pieno recupero - esattamente come accaduto per il suo esordio in panchina - ha visto trionfare la formazione ora guidata da mister Eugenio Corini, che è comunque rimasta al terzo gradino del podio, accorciando però dal secondo posto, occupato dalla rivelazione del raggruppamento, il Lecco.

Non sembra però avere rivali il Vicenza, al comando con un +12 proprio dalla formazione bluceleste, probabilmente anche per una tardiva partenza del Cittadella che ha ingranato solo verso la metà di questa prima parte di stagione riuscendo a centrare il quarto posto che allora, in zona playout pareva impossibile; zona playout dove è scivolato il Novara, che solo due giorni fa ha esonerato mister Zanchetta. E in bassa classifica sembra decisa anche la sorte della Triestina, che sta cercando di accorciare il gap ma ha pur sempre 14 punti in meno rispetto al penultimo posto.

Di seguito, la classifica:

Vicenza 49, Lecco 37, Union Brescia 36, Cittadella 32, Inter U23 27, Alcione Milano 27, Trento 27, Giana Erminio 26, Renate 25, Arzignano Valchiampo 24, Pro Vercelli 24, Lumezzane 22, Ospitaletto 22, AlbinoLeffe 21, Dolomiti Bellunesi 21, Novara 21, Virtus Verona 18, Pergolettese 15, Pro Patria 12, Triestina -2

N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva